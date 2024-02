Sanremo 2024 | la classifica della quarta serata

(Di sabato 10 febbraio 2024) Nelladi, lacover, è Geolier a trionfare portando sul palco dell’Ariston il pezzo ‘Strade‘, accompagnato da Guè, Luchè e Gigi D’Alessio. Nonostante la vittoria, la proclamazione del risultato ha suscitato proteste da parte del pubblico in sala, che ha manifestato il proprio dissenso fischiando l’annuncio. Sul podio anche Angelina Mango e Annalisa. Ma come si è svolta lae quali sono state le reazioni del pubblico?di: trionfa Geolier Geolier è il vincitoredi. Accompagnato da Guè, ...

Le votazioni del Festival di Sanremo 2024 si articoleranno attraverso tre componenti principali: la Giuria della Sala Stampa, la Giuria delle Radio e il Televoto. La novità di quest'anno è l'abolizione della Giuria Demoscopica. Tutto brilla e tutto luccica sul palco dell'Ariston tra paillettes, lurex e tocchi bondage. Per la quarta serata di Sanremo 2024 l'imperativo per gli artisti in gara, alle prese con i cover, è brillare. Geolier si impone nella sfida delle cover di Sanremo, con un medley proposto con Guè, Luchè e Gigi D'Alessio. Il verdetto, accolto da fischi all'Ariston, che lo vede precedere Angelina Mango, è frutto delle votazioni combinate.