Sanremo 2024 | Il Tre e Loredana Bertè fermano le esibizioni nella serata delle cover | ecco cosa è successo

(Di sabato 10 febbraio 2024) È il bello della diretta, baby. Laha visto qualche piccolo intoppo per alcuni cantanti in gara. È il caso de Il Tre e. Il primo ha fatto una falsa partenza, e a causa di un problema tecnico agli auricolari ha chiesto di ricominciare: “Non ho sentito la base”. L’artista si è esibito con Fabrizio Moro in un medley di canzoni del cantautore romano: “Pensa”, “Portami via” e “Il senso di ogni”. Intoppo anche perche si è esibita con Venerus sulle note di Ragazzo mio fermandosi poco dopo l’inizio: “Alex non ho il countdown” ha detto la cantante, che è ripartita una volta risolto l’inghippo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

