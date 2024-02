Sanremo 2024 | il programma dell’ultima serata

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di sabato 10 febbraio 2024) Siamo al rush finale per, e anche per noi. Stasera sapremo chi è il 74esimo vincitore del Festival. Dopo lacover andata in onda ieri stasera Amadeus stasera sarà affiancato dal compagno Fiorello. Vediamo come funzionano le votazioni, chi saranno gli ospiti e le anticipazioni e la scaletta della quintadel Festival di. Stasera torneranno sul palco dell’Ariston tutti e trenta i Big in gara. L’ordine di esibizione si scoprirà come sempre durante la conferenza stampa della mattina. Ecco l’elenco dei cantanti in ordine alfabetico. Renga Nek – Pazzo di te, BigMama – La rabbia non ti basta , Gazzelle – Tutto qui, Dargen D’Amico – Onda alta, Il Volo – Capolavoro, Loredana Berté – Pazza, Negramaro – Ricominciamo tutto, Mahmood – Tuta gold. Poi Santi ...