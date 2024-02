Sanremo 2024 | il portavoce del FantaSanremo in ESCLUSIVA | “Colpiti da Renga e Nek La lega delle ambasciate? Un onore”

Da Valentina Carlile, osteopata dei cantanti, i criteri giusti per emettere verdetti dal divano. "Non solo gusto personale, ecco cosa guardare per ... (sbircialanotizia)

come viene proclama to il vincitore del Festival di Sanremo 2024 ? Questa serata si esibiranno nuovamente tutte i 30 artisti con le canzoni in gara ... (ilfattoquotidiano)

Sanremo 2024 continua a creare polemiche, come spesso accade. I fischi ricevuti dal rapper napoletano Geolier, per la vittoria della serata Cover, non hanno lasciato indifferente il presentatore ...(ANSA) - SANREMO, 10 FEB - "I fischi sono un modo per esternare un parere, come un applauso. Ieri mi sono esibito davanti all'Ariston che fischiava e persone che se ne andavano. È stato difficile, ..."Non solo gusto personale, ecco cosa guardare per giudicare" Mai così tante pagelle per i cantanti del Festival di Sanremo. Dai gruppi di ascolto al 'battitore libero', che sia aspirante influencer a ...