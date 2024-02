Sanremo 2024 | il bilancio di Fiorello all’Adnkronos | “Festival storico | Amadeus lascia al top”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 10 febbraio 2024) Pubblicato il 10 Febbraio,(Adnkronos) – "Un".si appresta ad archiviare ildi. Nell'ultima serata, sarà coconduttore accanto ad. Prima di salire sul palco dell'Ariston, c'è tempo per unrispondendo alle domande dell'Adnkronos.si fermerà a 5? "Non è così stupido da fare la sesta edizione, a maggior ragione con questi risultati. Chiudere in alto è la cosa migliore che si possa fare", dice. Il tema del giorno sono i fischi con cui l'Ariston ha accolto ieri la classifica, con il primato di Geolier dopo la quarta serata dedicata a cover e duetti. "Qualche fischio ci sta, li fanno alla Scala… Alzarsi, però, no: è una brutta pagina per ildi, non so se mia successo. Alzarsi e andarsene davanti a un ragazzo di 20 anni è vergognoso". (di Antonella Nesi) — [email protected] (Web Info)