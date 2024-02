Sanremo 2024 | i voti della serata finale | top e flop

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 10 febbraio 2024), i nostridei trenta artisti in gara nellakermesse canora che stasera volge al termine. I big in gara hanno eseguito per la terza volta il brano., i: Renga e Nek – Pazzo Di Te : Il duo conclude l’esperienza sanremese con la performance migliore insieme alla scatenata di ieri sera. La domanda che ci poniamo dall’inizio del Festival è quando vedrà fine queta collaborazione? Nell’attesa il voto aumenta a 6 BigMama – La Rabbia Non Ti Basta: Una delle sorprese dell’intera edizione durante la quale è stata consacrata al grande pubblico che ha conosciuto un’artista che si farà molta strada nei prossimi mesi. Pronta a spiccare il ...