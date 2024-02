Sanremo 2024 | Geolier vince serata cover davanti ad Angelina Mango | fischi all’Ariston

Terminata la QUARTA SERATA del Festival di SANREMO con l’esibizione dei 30 cantanti in gara che hanno presentato in emozionanti duetti alcuni ... (bubinoblog)

Sui social sta spopolando un nuovo neologismo per commentare Sanremo 2024 : Boppone. Ma cosa significa ? La kermesse musicale, oggi, grazie alle varie ... ()

Pubblicato il 10 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – Tutto brilla e tutto luccica sul palco dell’Ariston tra paillettes, lurex e tocchi bondage. Per la ... ()

(Adnkronos) - Tutto brilla e tutto luccica sul palco dell’Ariston tra paillettes, lurex e tocchi bondage. Per la quarta serata di Sanremo 2024 l’imperativo per gli artisti in gara, alle prese con i ...Geolier si impone nella sfida delle cover di Sanremo, con un medley proposto con Guè, Luchè e Gigi D’Alessio. Il verdetto, accolto da fischi all’Ariston, che lo vede precedere Angelina Mango, è frutto ...Amadeus, venerdì 9 febbraio, nel corso della serata del Festival di Sanremo dedicata alle cover, poco prima delle 00:30 ha letto il comunicato degli agricoltori del gruppo Riscatto agricolo che da ...