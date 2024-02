Sanremo 2024 | Geolier e il caso del ‘tutorial’ in napoletano con le istruzioni per votarlo | “5 voti per ogni numero | sapete cosa fare” Il video fa discutere

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) Come ha fattoa vincere la serata delle cover al Festival di? Da ieri sera, questa è la domanda che in tanti si pongono sui social lamentandosi per il secondo posto ottenuto da Angelina Mango con la sua emozionante interpretazione de “La rondine” di papà Pino Mango. E così, se da una parte riscuote grande successo con la canzone “I p’ me, tu p’ te”, dall’altra il rapperfinisce nel mirino delle critiche. Alla vigilia della finale di stasera, 10 febbraio, si sono infatti accesi i riflettori sultutorial per spiegare comepubblicato l’8 febbraio dal cantante di Secondigliano sui suoi profili social, dov’è seguito rispettivamente da 2.2 milioni di follower su Instagram e 473mila su TikTok. IL TUTORIAL PER IL TELEVOTO – ...