Sanremo 2024 | Fiorello | “Festival storico | per Amadeus momento perfetto per lasciare”

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di sabato 10 febbraio 2024) (Adnkronos) – Il bilancio di“è un bilancio”. E’ unprovato dagli orari sanremesi ma molto felice quello che parla con l’Adnkronos prima di cambiarsi per salire sul palco delcome co conduttore della serata finale. Ha sempre detto che sarebbe andato a riprendersi l’amico, alla fine di cinque anni alla guida del, per impedirgli di fare la sesta edizione consecutiva: “Non c’è bisogno della mia insistenza. Non è così stupido. A maggior ragione con questi risultati. Chiudere in alto è la cosa migliore che si possa fare. Perché aspettare di scendere per chiudere? È il. Il destino gli ha detto: Ama guarda che ti faccio fa’! Un 67%, stasera farà il 70% con la finale quindi…”. (Video)parla anche delle proteste alla vittoria di Geolier nella serata delle cover: “È stata la cosa più brutta di questo, il neo di questo. Ancora ancora, qualche fischio ci sta. Li fanno alla Scala i fischi, figuriamoci se non li possono fare a. Ma alzarsi e andarsene quello no. Quello è una brutta pagina deldi. Non so se in altri anni sia mai successo. Mi ricordo di spartiti lanciati e cose simili. Ma alzarsi e andarsene davanti ad un ragazzo di 20 anni è veramente ver-go-gno-so”, scandisceche proseguirà la stagione tv a ritmo frenetico e domattina correrà a Roma per essere in onda con il mattin show ‘Viva Rai2’ lunedì alle 7 dal Foro Italico. L'articolo proviene da Italia Sera.