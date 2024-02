Sanremo 2024 | Fabrizio Biasin | chi ha pagato il biglietto ha il diritto di andarsene?

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) Siamo agli sgoccioli, questa sera va in scena l'atto finale di questo 74esimo Festival di: ne resterà soltanto uno. La polemica di giornata riguarda la vittoria di Geolier nella serata delle cover: ci sono stati i fischi del pubblico per la vittoria dell'artista napoletano, super-televotato. Molti speravano vincesse Angelina Mango. Dunque il dibattito è: hannogli ascoltatori al fischio? Chi hailha ildi alzarsi e andare via? Ognuno ha la sua versione dei fatti. Stasera vedremo se la polemica proseguirà: lo sapremo intorno alle 2.30. Orari clamorosi, ma ne vale la pena. Il duello sembra abbastanza segnato: Geolier o Angelina Mango? Basta aspettare qualche ora. Il diario della kermesse di