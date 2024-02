Sanremo 2024 | ecco il comunicato integrale degli agricoltori

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di sabato 10 febbraio 2024) Nella quarta serata del Festival di, le istanze, in protesta in questo periodo, hanno trovato voce con unletto da Amadeus Risolta la questione trattori legata al Festival di. Le istanze, che stanno protestando in questi giorni in tutta Italia come nel resto d’Europa, hanno trovato voce sul palco dell’Ariston nonostante l‘estrema frammentazione delle sigle e delle associazioni. Nell’impossibilità di ospitare alcuni rappresentanti sul palco Amadeus ha letto undurante la serata dedicata alle cover e ai duetti, per portare alla conoscenza del grande pubblico i problemi, le difficoltà, le richieste che provengono dal mondo agricolo. Il ...