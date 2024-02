Sanremo 2024 | ecco chi è il favorito per la vittoria finale per gli scommettitori

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 10 febbraio 2024) Mancano poche ore all’attesa finalissima della settantaquattresima edizione del Festival di. Questa sera su Rai1 andrà in scena la quinta serata della kermesse canora, al termine della quale scopriremo chi sarà il vincitore di. Il conduttore e direttore artistico Amadeus, affiancato da Rosario Fiorello in veste di co-conduttore, accoglierà sul palco dell’Ariston Gigliola Cinquetti, che celebrerà i 60 anni del brano Non ho l’età. Altri ospiti della serata saranno l’étoile Roberto Bolle e gli attori Luca Argentero e Claudio Gioè, protagonisti rispettivamente di Doc – Nelle tue mani e Màkari. In piazza Colombo, invece, si esibirà Tananai, mentre il rapper Tedua tornerà sulla nave Costa Smeralda. Nell’odierna conferenza stampa è stato anticipato l’ordine di uscita dei 30 Big in gara che si conteranno la ...