Sanremo 2024 | ecco chi decide il vincitore | il regolamento della finale

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di sabato 10 febbraio 2024) News TV. Simo giunti alla fine di questa 74esima edizione del Festival di. Questa sera la finalissima che proclamerà il. Chi ha seguito il Festival in questi giorni si è fatto già un’idea di chi potrebbe trionfare. Ieri nella serata delle cover ha battuto tutti Geolier, il rapper napoletano che ha cantato un medley chiamato Strada, assieme a Guè, Luchè e Gigi d’Alessio. Purtroppo il pubblico dell’Ariston non si è visto d’accordo con questa decisione e tra fischi e critiche ha lasciato il teatro primafine ufficiale. Are però, sono stati la somma di voti del pubblico da casa, delle Radio eStampa. Per questa sera invece,chi avrà il compito di eleggere il migliore tra i 30 cantanti in gara. Leggi anche: ...