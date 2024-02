Sanremo 2024 | Diodato | «In Ti muovi fotografo le mie emozioni»

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di sabato 10 febbraio 2024) Ecco cosa ha raccontatoin conferenza stampa al Festival didove partecipa con il brano Tiin conferenza stampa al Festival diracconta come questa vivendo la sua quarta volta in gara: «Sono dieci anni dalla mia prima partecipazione, avevo l’intenzione di godermelo fino in fondo, provare a fotografare quello che sono diventato artisticamente e non solo, spero che questo sia passato, spero che questa dichiarazione emotiva abbia toccato il culmine in questa settimana. Sono contento dei tanti messaggi positivi che sto ricevendo, quando si sale su quel palco la testa inizia a viaggiare. Cerco in quei tre minuti di far sentire fuori il movimento emozionale che ho espresso con questa canzone. Colgo per ringraziare Irma di ...