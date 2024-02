Sanremo 2024 | De Magistris | “Vergognosi i fischi a Geolier | rigurgito antinapoletano” Diodato | “Brutti | ma anti meridionalismo non c’entra”

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di sabato 10 febbraio 2024), Decommentano iContinuano a far discutere irivolti adopo la vittoria di quest’ultimo della serata dedicata alle cover nella quarta serata del Festival di. Durante la conferenza stampa lo stesso Amadeus ha stigmatizzato il comportamento di alcune persone in platea che erano in disaccordo con la vittoria dell’artista napoletano. Tra coloro che hanno commentato la vicenda anche l’ex sindaco di Napoli Luigi Dei che ha dichiarato: “ieri sera ha vinto attraverso il voto. Punto. La sua musica può piacere o non piacere, ma ie l’uscita di una parte del pubblico ...