Sanremo 2024 | da Villanova all’Ariston | il punk dei Bnkr44 | «Dopo ieri sera nei cuori di mamme e nonne» – L’intervista

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 10 febbraio 2024) Dalla provincia con furore, quello dei giovani che non riescono a trattenersi e che restano in qualche modo schiavi della voglia di trovare un posto nel mondo, gioiosamente assetati di vita, un’espressività incontenibile che poi sfocia, quando va bene, è chiaro, in musica. È il caso dei, formazione new pop che proviene da, provincia di Empoli. Si chiamano Fares, Erin, Caph, JxN, Faster, Piccolo e Ghera, il Bnkr (si pronuncia Bunker) è un mitico locale della zona, un luogo artistico dove si sono conosciuti, no meglio, trovati. Nel 2019 si formano e riescono quasi istantaneamente ad ottenere un contratto con Bomba Dischi, per i meno avvezzi ai movimenti discografici, una delle più prestigiose etichette indipendenti in Italia (Calcutta, Ariete, Franco126, Giorgio Poi, Pop X, Colombre e diversi altri), e da lì l’inizio di un’avventura ...