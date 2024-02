Sanremo 2024 | da Mahmood ad Angelina Mango | i 5 migliori videoclip musicali del Festival

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 10 febbraio 2024) La playlist di? Brani eterogenei capaci di parlare a un pubblico ampio e diversificato. E per chi è cresciuto con MTV, isono fondamentali: ecco allora i 5videodei brani presentati al. Ci sono essenzialmente tre modi per giudicare soggettivamente un brano, perché alla fine sì, la musica è tutta una questione di gusto personale. Capita dunque che un brano ti entri già in testa, ti colpisca anima e corpo, lasciando che gli ascolti successivi non facciano altro che confermare il tuo giudizio iniziale. Poi c'è un secondo caso: al primo ascolto una canzone ti lascia alquanto interdetto, se non fosse che riproduzione dopo riproduzione, questa cresca sempre più per poi colpirti come un ricordo tenuto lontano e ricomparso al primo momento di ...