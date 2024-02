Sanremo 2024 | chi ha vinto la serata cover e duetti – La classifica

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 10 febbraio 2024) La quartadella 74esima edizione del Festival diè quella dedicata allee ai, una delle più attese come ogni anno. Sul palco si sono alternati oltre 170 artisti, tra cantanti in gara, ospiti, ballerine e ballerini, attori e tanto altro. Un evento nell’evento, nel quale sono andate in scena delle esibizioni energiche ed emozionanti. A valutare le performance, per la prima volta dall’inizio del festival, sono tutte e tre le giurie: pubblico con il Televoto, Sala Stampa, Tv e web e Giuria della Radio. Amadeus annuncia laparziale: l’artista in testa viene considerato anche il vincitore della. Ecco la: Geolier nel medley con Gue, Luchè e Gigi D’Alessio Angelina Mango ne La Rondine di Pino Mango Annalisa e ...