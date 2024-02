Sanremo 2024 | chi è Rose Villain la rapper appassionata di criminologia che si è sposata su un tetto di Brooklyn

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) Elencare tutti i nomi degli artisti con cui ha collaborato è impresa epica. Quel che è certo è cheè pronta a scrivere un nuovo importante capitolo del proprio percorso artistico a partire dal palco del Festival di. Un palco che l’artista milanese ha già calcato lo scorso anno, quando è stata ospite di Rosa Chemical nella serata delle cover. Questa volta, però, i riflettori sono tutti per lei e c’è da scommettere che lascerà il segno, o forse un proiettile nel cuore di chi la guarderà a suon di Click Boom!, il brano in gara alla kermesse. CHI È– Figlia dell’imprenditore Franco Luini, fondatore del marchio Tucano, e di Fernanda Melloni, scomparsa pochi anni fa, Rosa Luini nasce a Milano nel 1989. Dopo la maturità classica vola in America spinta dall’ossessione per ...