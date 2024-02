Sanremo 2024 | caso John Travolta | cosa pensa l’esperto della liberatoria

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 10 febbraio 2024)ospite aha scatenato un vero e propriogate e non è escluso che si possa procedere per via legale. Ilspecifico è quellopresunta pubblicità occulta per le scarpe U-Power. La Rai ha negato di aver firmato un accordo commerciale ed è pronta a fare causa. “Abbiamo già avviato le opportune procedure legali per rivalerci nei confrontisocietà” titolare dei diritti di sfruttamento delle prestazioni dell’attore, “posto che il contratto prevedeva espressamente l’obbligo di divieto di introdurre messaggi pubblicitari”, come ha spiegato Marcello Ciannamea, direttore Intrattenimento Prime Time in conferenza stampa. Fiorello,, Amadeus (Ansa Foto) – cityrumors.itIl contratto prevedeva ...