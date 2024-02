Sanremo 2024 | boom e record nella serata cover | 11 893 000 spettatori e 67 | 8% di share

(Di sabato 10 febbraio 2024)di, dove Amadeus torna a battere sé stesso e registra unstorico. La quartadel festival è stata vista in media, dalle 21.25 all’1.59, da 11.893.000con il 67,8% di. L’anno scorso la media dellaera stata, dalle 21.25 all’1.59, di 11.121.000con il 66,5% di. La prima parte delladi ieri è stata vista, dalle 21.25 alle 23.35, da 15.531.000con il 65,1% di. La seconda parte, dalle 23.38 all’1.59, è stata seguita da 8.398.000con il 73,2% di ...

“Piaccia o non piaccia, il Festival si becca tre 60% (di share , ndr) di fila. Amadeus da solo batte la Meloni e la Schlein insieme. Belzebù, perché ... (ilfattoquotidiano)

Sanremo 2024 : la classifica della quarta serata dedicata alle cover . In testa Geolier seguito da Angelina Mango, Annalisa, Ghali e Alfa La ... (puntomagazine)

Serata di cover e duetti per questa quarta tappa del Festival di Sanremo , ennesima lunga notte ma decisamente più gradevole e divertente ... (ilfattoquotidiano)

Sanremo 2024 , conferenza stampa 10 febbraio in diretta LIVE Oggi, sabato 10 febbraio 2024 , intorno alle ore 11,30 nella Sala De Santis del Casinò di ... (tpi)

Sono passati quasi 30 anni da quando i Jalisse hanno vinto Sanremo con la loro "Fiumi di parole". Fiorello li ha riportati a Sanremo insieme a Beppe Vessicchio e finalmente eccoli sul palco ...Nella Top 10 Engagement guida Bnkr44 con 55% e 26 mila follower (Tik Tok) I dati generati in rete e sui social dalla kermesse di Sanremo ci consegna un primo gruppo di… Leggi ...La quarta serata della settantaquattresima edizione del Festival delle Canzone Italiana ha visto i trenta concorrenti in gara hanno presentato brani fuori concorso in duetto con altri artisti: il risu ...