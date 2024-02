Sanremo 2024 | boom clamoroso per Amadeus | la serata dei duetti batte ogni record di ascolti

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 10 febbraio 2024) Ieri sera è andata in onda su Rai Uno la quartadel Festival di, durante la quale i trenta artisti in gara hanno portato sul palco una cover che ha fatto la storia della musica italiana, accompagnati da uno o più artisti. A vincere è stato Geolier, che si è esibito in un medley insieme a Gué Pequeno, Luchè e Gigi D’Alessio, seconda classificata Angelina Mango che ha omaggiato il padre Pino portando sul palco uno dei suoi grandi successi, ovvero La Rondine. Terzo posto per Annalisa che si è esibita in Sweet Dreams insieme a La rappresentante di lista, mentre in quarta posizione troviamo Ghali con un medley insieme a Ratchopper. A chiudere la top five Alfa che ha stupito con la sua versione di Sogna ragazzo sogna insieme a Roberto Vecchioni. Per quanto riguarda gli, dopo il grande successo ...