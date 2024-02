Sanremo 2024 | bimbi in piedi fino a tardi per la finale? Il pediatra dice sì | ecco perché

Leggi tutta la notizia su italiasera

"I bambini possono guardare il Festival dialla fine solo se il giorno dopo non hanno scuola" quindi "via libera per ladi stasera". IlItalo Farnetani sdogana le ore piccole anche per i baby spettatori, suggerendo una visione 'accompagnata', di famiglia: "E' bene che chi guarda il festival sia nella stessa stanza e davanti allo stesso schermo", evidenzia all'Adnkronos Salute. C'è anche un aspetto legato alla convivialità da non sottovalutare, spiega il professore ordinario di Pediatria dell'Università Ludes-United Campus of Malta. "Uno o due giorni di alterazione dei ritmi del sonno non alterano certo l'impostazione generale del sonno – rassicura il– e il bambino avrà il vantaggio proprio di poter essere stimolato dalla musica. Il Festival diè anche un'opportunità di condivisione familiare, ribadisco. Pertanto i genitori e i figli, eventualmente anche con altre persone, dovrebbero guardare tutti insieme la trasmissione. Sarebbe sbagliato che ognuno restasse nella propria stanza a guardare individualmente lo stesso spettacolo. Restando tutti insieme – conclude – si crea un importante momento di aggregazione familiare per vivere questo evento e godere della musica tutti insieme".