Sanremo 2024 | BigMama | Gaia | La Niña e Sissi infiammano l’Ariston Il messaggio alle donne | «Non abbiate paura | denunciate» – Il video

L’orchestra che lancia gli spartiti. Blanco che distrugge il palco dell’Ariston. No, non sono (solo) alcuni dei momenti iconici di edizioni passate ... ()

Geolier è il rapper più in voga del momento, una ulteriore medaglia per la Musica partenopea, universalmente riconosciuta. Geolier sarà tra le parole più cliccate su Google del 2024, su… Leggi ...Siamo ormai alle porte dell'attesissima finale: Sanremo 2024 è ormai quasi alle spalle, ma prima della proclamazione del vincitore c'è da archiviare una quarta serata risultata non solo una delle più ...SANREMO — Per tradizione è la serata più attesa, quella in cui gli artisti reinventano i successi, s’incontrano le generazioni: i duetti sorprendono e piacciono. Vincono Geolier , Guè, Luchè con Gigi ...