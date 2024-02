Sanremo 2024 – Angelina Mango con Mango vince facile anzi no Vedo Lorella Cuccarini e penso alle mie lastre

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) Serata di cover e duetti per questa quarta tappa del Festival di, ennesima lunga notte ma decisamente più gradevole e divertente delle precedenti. Quasi tutti i duetti, infatti, sono estremamente interessanti e per stasera siamo sicuri che nessuno vedrà lui che presenta lei, che presenta loro, che presentano mia zia. Annalisa e La Rappresentante di Lista che cantano Sweet Dreams come due valchirie e già la serata mi si prospetta bene. Voci potenti e ben combinate tra loro, per un brano fenomenale. Rose Villain porta sul palco dell’Ariston Gianna Nannini e insieme infiammano il teatro con un medley di successi della cantante senese. Tutto molto bello, peccato che la Nannini lasci il palco proprio quando Rose Villain racconta al pubblico quanto sia bello vedere le donne così unite. Forse era il caso di accordarsi meglio prima. Ma a Gianna si perdona pure ...