Sanremo 2024 | Amadeus ricorda le vittime delle Foibe

(Di sabato 10 febbraio 2024), 10 febbraio- Sulle note di "io che amo solo te",i caduti nella strage. E'a prendere la parola: "Sergio Endrigo si traferì come profugo nel sud italia, ed il suo destino è quello di molti altri italiani. Le milizie di Tito misero in atto una strage di massa facendo morire uomini, donne e bambini nelle. Una vicenda dimenticata che ci fa riflettere sul valore della memoria e del ricordo. Proprio oggi è stato inaugurato il treno del ricordo: così si tiene viva la memoria di un evento tragico".