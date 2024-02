Sanremo 2024 | Amadeus ricorda La Bussola Ma Pietrasanta replica | “Non è a Viareggio”

(Di sabato 10 febbraio 2024) Firenze, 10 febbraio– Polemiche sui social a(Lucca), in Versilia, dopo che al Festival diieri sera, parlando del docufilm 'La', prodotto da Rai Cinema che sarà nelle sale cinematografiche il 12,13 e 14 febbraio, ha detto erroneamente che il famoso locale di Sergio Bernardini si trova a, mentre è situato alle Focette, frazione del comune di. Fin da subito sui social sono iniziate le polemiche e c'è chi vorrebbe anche che l'assessore al turismo o il sindaco di, scrivessero adper chiedere una rettifica di quanto detto.

Il Festival di Sanremo è anche un'opportunità di condivisione familiare, ribadisco. Pertanto i genitori e i figli, eventualmente anche con altre persone, dovrebbero guardare tutti insieme la ...Sanremo, Quintana e Piceno Pop Chorus protagonisti al Villaggio del Festival delle Marche - picenotime.it - IT ...Ospiti delle passate edizioni sono stati, solo per citarne alcuni, Rose Villain (in questi giorni tra le cantanti protagoniste al Festival di Sanremo), Ketama126, Joan Thiele, Nitro, Napoli Segreta, ...