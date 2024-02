Sanremo 2024 | Amadeus nella storia | venerdì con lo share più alto di sempre

“Piaccia o non piaccia, il Festival si becca tre 60% (di share , ndr) di fila. Amadeus da solo batte la Meloni e la Schlein insieme. Belzebù, perché ... ()

Scaletta della Finale Sanremo 2024 - da Fiorello co-conduttore a Roberto Bolle : ecco cosa vedremo stasera sul palco dell'Ariston

Rush Finale per Sanremo 2024, e anche per noi. stasera sapremo chi è il 74esimo vincitore del Festival. Dopo la serata cover andata in onda ieri ... ()