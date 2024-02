Sanremo 2024 | Amadeus nella storia | venerdì con lo share più alto di sempre

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 10 febbraio 2024) (Adnkronos) –entracon lomedio piùdiper una serata del: il 67,8% degli italiani con la tv accesa ha guardato il festivalserata dedicata alle cover e ai duetti. Il dato dellomedio è l'unico confrontabile dal 1987, anno dell'introduzione dell'Auditel, ad oggi, perché alcune edizioni durarono quattro serate e non cinque e in altre i dati d'ascolto non furono divisi in più parti. Il record precedente apparteneva proprio al primo anno Auditel, aldel 1987, edizione condotta da Pippo Baudo e vinta da Gianni Morandi, Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi con 'Si può dare di più'. Nel dettaglio, la quarta serata del festival è stata vista in media, dalle 21.25 all'1.59, da 11.893.000 spettatori con il 67,8% di. L'anno scorso la media della serata cover era stata, dalle 21.25 all'1.59, di 11.121.000 spettatori con il 66,5% di. La prima parte della serata di ieri è stata vista, dalle 21.25 alle 23.35, da 15.531.000 spettatori con il 65,1% di. La seconda parte, dalle 23.38 all'1.59, è stata seguita da 8.398.000 spettatori con il 73,2% di. L'anno scorso,quarta serata, la prima parte fu seguita, dalle 21.25 alle 23.41, da 15.046.000 spettatori con il 65,2% di. E la seconda parte, dalle 23.44 all'1.59, da 7.041.000 spettatori con il 69,7% di. I picchi d'ascolto della serata cover sono stati registrati con Riccardo Cocciante e con l'annuncio della classifica. In termini assoluti, il picco è stato di 16.740.000 spettatori ed è stato registrato alle 22.08 con Riccardo Cocciante in scena sul finale dell'esibizione con Irama, mentre il picco di, con il 77,1%, è stato registrato all'1.56 con l'annuncio della classifica.