Sanremo 2024 | Amadeus legge il comunicato dei trattori | il testo integrale

(Adnkronos) – Festival di Sanremo , per il Codacons ci sarebbe un “nuovo caso sospetto di presunta pubblicità occulta” . E’ quanto dichiara in una ... ()

La quarta serata del Festival di Sanremo , con le cover dei big in gara. Segui tutti gli aggiornamenti in diretta da Sanremo ()

Loredana Bertè apporte à Sanremo 2024 pour la soirée cover "Ragazzo mio" de Luigi Tenco avec l'arrangement d'Ivano Fossati. Avec elle sur scène Venerus. La performance s'arrête après quelques instants ...Gigi d'Agostino è tornato. Il dj torinese si è esibito per la prima volta dopo due anni di assenza dalla scene per via di una grave malattia sulla Costa Smeralda, la nave da crociera in sosta davanti ...Di Alice Scaglioni, inviata a Sanremo, e redazione Online Incidente nella mattinata di venerdì davanti al Palafiori di Sanremo: un giovane operaio è caduto da una scala… Leggi ...