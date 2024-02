Sanremo 2024 | Alfa racconta un dolce retroscena dopo il duetto con Roberto Vecchioni Video

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 10 febbraio 2024) Ieri sera è andata in onda la tanto attesa serata del Festival didedicata alle cover, vinta da Geolier che ha cantato insieme a Gigi D’Alessio, Guè e Luchè il medley Strade. A seguire invece Angelina Mango che ha fatto emozionare tutti con il brano La rondine del padre, insieme al Quartetto d’archi dell’orchestra di Roma; e poi ancora Annalisa, Ghali e al quinto posto. Quest’ultimo ha cantato Sogna, ragazzo sogna insieme ae ha riscosso moltissimo successo, non solo nel teatro Ariston ma anche sul web, perchè sono stati tantissimi ad apprezzare l’esibizione dei due. Ma non è tutto, perchè proprioin una diretta socialla puntata hato unaneddoto che coinvolge ile i suoi ...