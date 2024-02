Sanremo 2024 | Alfa entra nella top ten provvisoria | la sua esultanza diventa virale – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 10 febbraio 2024) Non è riuscito a trattenere l’emozione il giovane artista in gara con Vai! quando ha scoperto di esseretop ten della classificadel Festival di. Il 23enneha diffuso sui social ilin cui reagisce in diretta all’annuncio di Amadeus. L’artista, seppur si tratti di una posizione solo temporanea, è arrivato dopo quattro serate decimo su trenta cantanti in corsa74esima edizione. Incredulo, è quindi scoppiato di gioia. Tra i commenti, i suoi fan festeggiano con lui. C’è chi dice che lo vorrebbetop five e chi addiritturatop three. Per ora, però, i favoriti sul podio sono Geolier con I p’ me, tu p’ te, Angelina Mango con La noia e Annalisa con Sinceramente. Lo speciale...