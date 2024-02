Sanremo 2023 | le pagelle della finale | i voti a cantanti e canzoni

Amadeus - Sanremo 2024 Il 74° Festival di Sanremo in crescita. Per la terza serata di giovedì 8 febbraio 2024 , dalle 21:19 alle 1:38 su Rai 1 si ... (davidemaggio)

Parlano i dati: solo nel 2023 ha superato il miliardo di stream su Spotify e, mensilmente, tocca quota 5,8 milioni. Non è però Napoli, la città natale del rapper, la città in cui viene più ascoltato ...Sanremo, tutto pronto per la finale. A co-condurre Fiorello. Sul palco arriva Roberto Bolle. E poi un pezzo di storia della musica italiana, con Gigliola Cinquetti per celebrare i 60 anni di Non ho ...Intorno alle 2.40 conosceremo il vincitore del 74° Festival. Prima i 30 artisti in gara saranno giudicati dal Televoto, poi i migliori cinque si esibiranno una seconda volta e verranno votati dalle tr ...