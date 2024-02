San Siro | Sala | 'Contatti continui con Milan e Inter | partita ancora aperta'

(Di sabato 10 febbraio 2024)o non si arrende: laper salvare San, iconvanno avanti. Lo sostiene il sindaco...

Se il sindaco Giuseppe Sala , dopo l’appello per la ristrutturazione dello stadio di San Siro lanciato lo scorso 31 gennaio dall’aula del Consiglio ... (ilgiorno)

A 24 ore dall’acquisizione formale da parte del Milan dei terreni a San Donato, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala , non si arrende: “Io non perdo ... (sportface)

San Siro , come scrive 'La Gazzetta dello Sport', rischia di diventare una cattedrale Senza il Milan . resta la sperenza dell' Inter , ma... (pianetamilan)

San Siro , come scrive 'La Gazzetta dello Sport', rischia di diventare una cattedrale senza il Milan . Resta la sperenza dell' Inter , ma... (pianetamilan)

"Io non perdo la fiducia nella possibilita' di salvare San Siro". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della commemorazione delle vittime delle foibe, commentando l'acquisizione ...L'ex leggenda del calcio italiano e brasiliano, José Altafini, si è proiettato alla sfida di San Siro tra il Milan e il Napoli. Milan e Napoli, negli ultimi anni, hanno lottato spesso per lo scudetto.Domani i rossoneri affronteranno il Napoli a San Siro. In attesa del match, il sito ufficiale del Milan ha ricordato un confronto del passato con la sua time machine. Il ricordo: "Storia, tradizione e ...