San Felice Circeo | tre barche in fiamme | paura al porto turistico

(Di sabato 10 febbraio 2024) Pauroso incendio neldi Sandove treormeggiate sono state avvolte dalle. Tutto è iniziato intorno alle 20 di sabato 10 febbraio. Secondo le prime informazioni non ci sarebbe nessuno a bordo. Lesarebbero partite da uno yacht e poi si sarebbero propagate alle altre due imbarcazioni. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale. Monia di Cosimo, sindaca del comune pontino, ha comunicato che "le operazioni di spegnimento stanno andando avanti a fatica perché sono ostacolate dal maltempo". Ancora sconosciute le cause dell'incendio. Le tresono ormeggiate al molo numero 1 del centro in provincia di Latina, solitamente riservato alle imbarcazioni più grandi.

Un drammatico incendio è in corso al porto di San Felice Circeo, nota località turistica della provincia di Latina. Uno yacht di 20 metri ha preso fuoco dopo dopo le 20 per cause ancora in fase da ...