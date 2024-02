San Cristoforo | nasconde la marijuana dietro le grate di una finestra | arrestato

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 10 febbraio 2024) Pubblicato il 10 Febbraio, 2024 L’azione di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, portata avanti dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catania, ha consentito di arrestare di un pensionato 75enne che adoperava come deposito per la droga il davanzale di unaal piano terra di via Barcellonetta. A seguito di una mirata attività info-investigativa, i militari dell’Arma hanno accertato che l’anziano aveva intrapreso un redditizio commercio di, ricevendo i suoi clienti in via Plaja, dove dopo aver concordato prezzo e quantitativo della droga da rifornire, andava a recuperare le dosi, già confezionate dal davanzale di unaal piano terra di un’abitazione poco distante dal luogo in cui aveva incontrato la sua clientela. L’altra sera, quindi, i militari del ...