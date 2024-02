Salvati dalla padella Galli | galline e conigli In aumento i recuperi di animali da reddito

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 10 febbraio 2024)non solostrada, dai maltrattamenti,solitudine o dall’abbandono. Il rifugio dell’Enpa di Monza è la salvezza anche per quegliche, altrimenti, finirebbero in. Un grande lavoro quello svolto dai volontari guidati dal presidente Giorgio Riva che, quotidianamente, aprono le porte del rifugio non solo a cani e gatti. Perché per le strade di Monza e della Brianza sono sempre di più anche quegli, cosiddetti da, che vengono accolti nella struttura di via San Damiano strappati dall’abbandono o da condizioni di vita disumane, come accaduto l’anno scorso a oltre una trentina dida cortile ammucchiati in un’abitazione. Anche il 2024 è iniziato con il recupero di ...