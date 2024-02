Salto con gli sci | Mondiali Junior 2024 | l’Austria si aggiudica la prova a squadre maschile

(Di sabato 10 febbraio 2024) Si è appena conclusa con la vittoria delladei Campionatidicon gli sci, penultima competizione della rassegna iridata giovanile in corso di svolgimento fino a domenica 11 febbraio sul trampolino piccolo HS102 di Planica (in Slovenia). Un successo non così scontato, al termine di un duello abbastanza tirato e incerto fino all’ultima rotazione con la Germania. Simon Steinberger, Fabian Held, Johannes Poelz e Stephan Embacher (oro nell’individuale) alla fine l’hanno spuntata totalizzando 934.3 punti e regalando alil secondo titolo della manifestazione. Argento a 10.7 punti dal primo posto per il quartetto tedesco composto da Ben Bayer, Alex Reiter, Jannik Faisst e ...

Si è chiusa la gara a squadre dei Mondiali junior 2024 di Salto con gli sci in campo femminile . A prevalere, in quel di Planica, sul trampolino ... (oasport)

Gara semplicemente fuori dagli schemi, quella appena conclusa sull’HS128 di Lake Placid . A vince re per la quarta volta in carriera, infatti, è Lovro ... (oasport)

Va in archivio anche la quarta e penultima giornata dei Campionati Mondiali Junior 2024 di combinata nordica, in corso di svolgimento a Planica (in Slovenia) fino a domenica 11 febbraio. Quest'oggi il ...