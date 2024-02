Salto con gli sci | Kos vince a Lake Placid | austriaci beffati dal vento Bresadola ottimo 8° | benissimo anche Insam

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 febbraio 2024) Gara semplicemente fuori dagli schemi, quella appena conclusa sull’HS128 di. Are per la quarta volta in carriera, infatti, è Lovro Kos: lo sloveno sfrutta una fase diche gli porta bene dopo aver chiuso sesto la prima serie (123.5 metri e 144.1 punti). Nella seconda arriva a 125 con 134.8 e totalizza 278.9. Beffato Ryoyu Kobayashi per soli otto decimi: il Concorde giapponese si era ben distinto nella prima serie (125.5 e 149.9), ma è la seconda serie a tenerlo dietro di quel poco che non gli basta. Approfitta invece di un momento buono Marius Lindvik: il norvegese da dodicesimo diventa terzo (277.8) sfiorando il ruolo di migliore della seconda serie. Ilpiù lungo, a 133 metri (141.8 i punti). Lontanissimi sia Stefan Kraft che Clemens Aigner,da ...