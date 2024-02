Salis | Padre | immagini confermano timori

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 10 febbraio 2024) 16.25 "Ledi Budapest si commentano da sole edella famiglia a seguire i consigli che ci pervengono dalle autorita' italiane". Cosi Robertodi Ilaria,a proposito delleche mostrano una donna impiccata apparse a Budapest durante le celebrazioni neofasciste del giorno dell'onore.si riferisce aiper la sicurezza in caso di arresti domiciliari in Ungheria per la 39enne da un anno in carcere con l'accusa di aver aggredito due neofascisti ungheresi.