Salis e Assange liberi | presidio a Gualdo Tadino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 10 febbraio 2024), 10 febbraio 2024 - La liberazione di Ilariae di Julienè stata chiesta nel corso di unpromosso da articolo 21 Umbria e al quale ha partecipato anche il sindaco Massimiliano Presciutti. "Perdovrà decidere l'alta corte inglese convocata per il prossimo 20 febbraio. In caso di estradizione verso gli Stati Uniti rischia una condanna a 175 anni di carcere. Nel frattempo chi ha truccato i dossier per favorire le guerre in Afghanistan e Iraq continua a girare a luce e libero e a percepire ricchi compensi", ha dichiarato Beppe Giulietti, coordinatore nazionale articolo 21, che era presente all'iniziativa. "Nel 2024 - ha ricordato il sindaco Presciutti - dobbiamo ancora combattere ...