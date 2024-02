Salernitana | Liverani in pole position per la panchina

Salernitana - dopo l’esonero di Pippo Inzaghi salgono le quotazioni di Liverani Sono ore di riflessione in casa Salernitana per la scelta del successore di Filippo Inzaghi sulla panchina dei granata. Al momento la società non ha ... ()

Liverani in pole per il dopo Inzaghi alla Salernitana Tempo di lettura: < 1 minutoSono ore di riflessione in casa Salernitana per la scelta del successore di Filippo Inzaghi sulla panchina dei ... (anteprima24)

Salernitana : Liverani in pole per il post Inzaghi Ore di riflessione in casa Salernitana per la scelta del successore di Filippo Inzaghi. Al momento la società non ha ancora comunicato l’esonero ... (sportface)

Salernitana - l'avventura di Pippo Inzaghi al capolinea. In pole Liverani? Sono ore di riflessione in casa Salernitana per la scelta del successore di Filippo Inzaghi sulla panchina dei granata. Al momento la società non ha ... (feedpress.me)