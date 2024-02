Salernitana | Inzaghi | 'Tutti devono dare di più | dobbiamo crederci'

Non comincia bene l’esperienza di Zanoli a Salerno, serata da incubo per l’ex Napoli e per la Salernitana , sua nuova squadra Durante il ... (spazionapoli)

Salerno, 9 febbraio 2024 – La posta in palio della partita che apre la giornata 24, in ottica bassa classifica, è altissima: da una parte c'è una ... (sport.quotidiano)

notte fonda in casa Salernitana che fallisce anche l'importantissimo appuntamento con lo scontro diretto. Come uno strano scherzo del destino: nel ... (ilmattino)

“Sono molto amareggiato , dobbiamo rimboccarci le maniche e ripartire. Dopo aver raggiunto il pareggio avevamo in mano la partita. Non avevo il ... (sportface)

Ore di riflessione , nottata di riflessione , in casa Salernitana dopo la sconfitta pesantissima in ottica salvezza contro l’Empoli , una rivale ... (sportface)

La 24^ giornata di Serie A si apre con la sfida salvezza dell'Arechi tra Salernitana ed Empoli. Inzaghi conferma la difesa a 3 e Boateng al centro, in avanti… Leggi ...Nella settimana in cui s’è consumato il divorzio – definitivo – con Paulo Sousa e nel giorno in cui il grande ex Davide Nicola assapora la più dolce vendetta sportiva, la Salernitana si prepara ad un ...Filippo Inzaghi, allenatore della Salernitana, spiega i motivi della sconfitta. `Dopo il pari l`Empoli ero tutto dentro l`area, avevamo in mano la partita e non.