Salernitana, Inzaghi in bilico. Il messaggio di Sabatini (Di sabato 10 febbraio 2024) Filippo Inzaghi è in bilico dopo la sconfitta della Salernitana contro l'Empoli all'Arechi. Intanto Sabatini ha pubblicato un messaggio sui social Filippo Inzaghi è in bilico dopo la sconfitta della Salernitana contro l'Empoli all'Arechi. Intanto Sabatini ha pubblicato un messaggio sui social. Salernitana – «È stata una sconfitta dolorosa che ci scaraventa nel baratro. Ma risaliremo, non avrò altro pensiero nei prossimi mesi e non mi assolvo in nulla per quello che sta succedendo, la Salernitana è altro. Scusate».

