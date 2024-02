Salernitana | Inzaghi esonerato | il sostituto è un ex Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 10 febbraio 2024) L’avventura di Pippoallaè giunta al termine con la sconfitta di ieri sera: Walter Sabatini ha scelto il nuovo tecnico. Laproprio non riesce a riemergere: i granata sono usciti sconfitti nuovamente all’Arechi, anche nella serata di ieri, nell’appuntamento casalingo contro l’Empoli dell’ex Davide Nicola, uno scontro diretto che non si poteva sbagliare. Nonostante l’indiscutibile entusiasmo dei salernitani, rinvigoriti dagli arrivi di Jerome Boateng, subito in gran spolvero, oltre che dell’exKostas Manolas, Dia e compagni sono caduti nuovamente, ancora una volta per errori ingenui, come il rigore concesso per fallo su Fazzini, poi trasformato dal neo acquisto Niang. Nuovo allenatore: scelta fatta, è in pole Nel post gara Pippo...