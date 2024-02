Salernitana | Inzaghi a un passo dall' esonero | così salta il derby col fratello

(Di sabato 10 febbraio 2024) A Filippoè stata fatale la sconfitta interna rimediata nella serata di ieri contro l'Empoli dell'ex Davide Nicola. Per sostituirlo si fanno i nomi di Ballardini e Semplici

La Salernitana ha esonera to il suo allenatore Filippo Inzaghi . Della decisione non è ancora stata data comunicazione ufficiale, ma la rottura del ... (open.online)

La sconfitta contro l’Empoli costerà cara a Filippo Inzaghi: la Salernitana ha deciso di procedere con l’esonero dell’allenatore. Come riporta Gianluca Di Marzio, dopo la sconfitta contro la squadra ...La permanenza di Filippo Inzaghi sulla panchina della Salernitana è ormai agli sgoccioli, con il tecnico che è stato esonerato dalla dirigenza. Per l'addio dell'ex attaccante di Milan e Juventus manca ...Due delle quali, tra l'altro, costrette ad arrendersi all'Arechi. Con Inzaghi la Salernitana ha quasi sempre segnato, è migliorata nelle statistiche dei tiri in porta, dei tiri subiti (di fatto Ochoa ...