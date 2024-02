Salernitana-Empoli 1-3 | toscani si impongono sul finale

(Di sabato 10 febbraio 2024) (Adnkronos) – Con due gol nei minuti finali l'sconfigge in trasferta per 3-1 lanell'anticipo della 24esima giornata di Serie A. Ipassano in vantaggio al 23' grazie all'autogol di Zanoli, ma la squadra di Inzaghi reagisce e trova il pareggio con Weissman al 41'. Ma all'88mo l'passa ancora in vantaggio

La Salernitana rimedia un'altra sconfitta e resta in fondo alla ...abbiamo trovato il pareggio e quando pensavamo di averla in mano - perché l’Empoli era schiacciato dentro l’area e non subivamo ...Pesante sconfitta per la Salernitana, battuta 1-3 dall'Empoli. La squadra di Inzaghi non è riuscita a imporsi sugli avversari, perdendo così un importante scontro salvezza. Al termine della partita il ...Otto punti in quattro partite da quando Davide Nicola è approdato sulla panchina dell'Empoli. A parlare per lui sono i dati e i fatti che ha portato una volta giunto in azzurro. Una vittoria, quella ...