Salernitana-Empoli 1-3 | toscani si impongono sul finale

(Di sabato 10 febbraio 2024) La vittoria con due gol negli ultimi minuti Con due gol nei minuti finali l'sconfigge in trasferta per 3-1 lanell'anticipo della 24esima giornata di Serie A. Ipassano in vantaggio al 23' grazie all'autogol di Zanoli, ma la squadra di Inzaghi reagisce e trova il pareggio con Weissman al 41'. Ma

“Sono molto amareggiato , dobbiamo rimboccarci le maniche e ripartire. Dopo aver raggiunto il pareggio avevamo in mano la partita. Non avevo il ... (sportface)

Ore di riflessione , nottata di riflessione , in casa Salernitana dopo la sconfitta pesantissima in ottica salvezza contro l’Empoli , una rivale ... (sportface)

(Adnkronos) – Con due gol nei minuti finali l'Empoli sconfigge in trasferta per 3-1 la Salernitana nell'anticipo della 24esima giornata di Serie A. I ... (periodicodaily)

Le parole dell’ex Milan Filippo Inzaghi, allenatore della Salernitana, a Dazn sulla sconfitta contro l’Empoli: SALVEZZA – «Abbiamo recuperato giocatori, rientreranno tanti difensori e con la squadra ...La Salernitana perde la quarta gara nelle ultime cinque ...la squadra campana si prepara ad un nuovo ribaltone in panchina. Il ko interno con l’Empoli, pesante nella prestazione e nel non gioco prima ...La Salernitana rimedia un'altra sconfitta e resta in fondo alla ...abbiamo trovato il pareggio e quando pensavamo di averla in mano - perché l’Empoli era schiacciato dentro l’area e non subivamo ...