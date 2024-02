Salernitana-Empoli 1-3 | Nicola | “Spero che anche loro possano salvarsi”

(Di sabato 10 febbraio 2024) “Diversi giocatori devono ancora trovare la forma migliore, ma oggi abbiamo oltrepassato un ostacolo importante per raggiungere la salvezza. sappiamo che abbiamo iniziato una rincorsa per la quale mranno quattordici partite. Vincendo questa partita non abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, da qua alla fine mancano ancora numerosi ostacoli. Certamente questa vittoria ci dà concentrazione per la partita della settimana prossima”. Lo ha detto l’allenatore dell’, Davide, dopo la preziosissima vittoria sul campo della: “La squadrain un momento di difficoltà ha tenuto bene il campo ed è riuscita poi a sfruttare gli episodi a favore. Vogliamo diventare una squadra che propone gioco e limita gli avversari. Ho visto molte giocate, soprattutto nel primo tempo dove siamo ...

Oggi io ho visto anche tante giocate, per il primo tempo secondo me siamo stati abili a parte magari 5-8 minuti alla fine, dove la Salernitana è uscita fuori, cercando di premere nella nostra metà ...Niang, decisivo dal dischetto nel match contro la Salernitana, ha parlato al termine della partita spiegando la scelta del rigore calciato ...L'Empoli batte 3-1 la Salernitana in trasferta e, per la prima volta, si tira fuori dalla zona retrocessione. Per i toscani è l'ottavo punto in quattro partite dopo il cambio di allenatore. Sprofonda, ...