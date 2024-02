Salernitana-Empoli 1-3 | il tris toscano inguaia Inzaghi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) Salerno, 9 febbraio 2024 – La posta in palio della partita che apre la giornata 24, in ottica bassa classifica, è altissima: da una parte c'è unaultima e desiderosa di provare a regalarsi un barlume di speranza sul campo dopo averlo già fatto con un mercato suggestivo e ricco di nomi altisonanti, mentre dall'altra c'è unche sta beneficiando al massimo della cura Nicola, i cui effetti sono ben noti in zona Arechi. Il grande ex mette in pratica una delle regole più antiche del calcio e regala una delusione ai granata, stesi dal fuoco amico di Zanoli, dal rigore trasformato da Niang, tanto per restare in tema di mercato di gennaio e dalcalato da Cancellieri. I toscani, al quarto risultato utile di fila, salgono a 21 punti, allontanandosi ulteriormente da una zona retrocessione chiusa sempre dai campani, ...